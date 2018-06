SOUGUEUR (TIARET) : Un jeune se suicide par pendaison

De source sécuritaire, et en exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre qu’un jeune, âgé de 22 ans et résident à Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, s’est donné la mort par pendaison au sein de son domicile familial, ce jeudi 21 juin 2018 à une heure tardive de la nuit, saisissant le silence de tout le monde. Ce jeune s’est servi de sa chemise pour commettre l’irréparable. Son corps a été déposé à la morgue de l hôpital et une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur territorialement compétents.