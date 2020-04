SOUGUEUR (TIARET) : Un charlatan écroué pour profanation de Saint-Coran

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur, a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dénommé, M.B, 58 ans, pour les griefs: Profanation du Saint-Coran, faux et usage de faux, usurpation d'identité et charlatanisme, lit-on dans un communiqué de presse ,adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la dureté de wilaya de Tiaret. En effet, aux environs de 3h du matin de ce dimanche, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, ont arrêté une voiture, faisant objet de suspicion et à son bord, le mis en cause. La fouille de la voiture a permis aux policiers, la découverte de talismans et de photos d'hommes et de femmes inconnus ainsi que plusieurs objets servant à des activités de charlatanisme. A ce titre, une perquisition du domicile, dûment signée par le procureur de la République, près le tribunal de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, a permis la découverte d'autres objets ainsi que des livres de coran profanes et portant des écritures ridicules, lit-on toujours dans le communiqué de presse.