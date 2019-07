SOUGUEUR (TIARET) : Sans électricité, les habitants de "Ghar-Dhib" observent un sit-in

Ce dimanche,21 juillet 2019,aux environs de 9h,des dizaines d'habitants de la localité de Ghar-dhib, à quelque 13 km du chef-lieu de commune de Sougueur, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret, se sont rassemblés devant le siège de l'APC de Sougueur et ont observé un sit-in, apprend-on auprès de sources généralement bien informées, qui ajoutent que les habitants de cette localité, ont scandé des slogans hostiles au maire et ont revendiqué l'ouverture d'une enquête, accusant le maire de réticences et aussi de fausses promesses en signalant que les protestataires demeurent sans électricité depuis 40 ans et cela en dépit du passage de lignes électriques tout près de leurs habitations. Nos sources précisent que la visite du directeur des mines et énergies était prévue pour le 16 juillet mais elle a été annulée suite à l'intervention du maire, lequel a préféré approvisionner un autre douar en énergie électrique, et c'est ce mobile qui a fait déborder le vase et aurait incité ces habitants à observer un sit-in et rappeler au maire ses engagements pris auparavant et qui se sont avérés nuls, indiquent nos sources. Pour sa part, le maire était injoignable malgré nos efforts pour le contacter. A l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend qu'un grand groupe se prépare pour informer le wali sur ce calvaire qui s’éternise. Nous y reviendrons.