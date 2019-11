SOUGUEUR (TIARET) : Pour profanation du Coran, une femme écope de 2 ans de prison

Agissant sur informations faisant part d'une femme âgée de 50 ans, laquelle aurait affecté son propre domicile, situé dans un quartier de la ville de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, à des pratiques de magie et de charlatanisme, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur et très bien appuyés par une ordonnance de perquisition des lieux dûment signée par le procureur de la République, près le tribunal de Sougueur, territorialement compétent, deux livres du Saint-Coran profanés, des talismans, des effets de charlatanisme ainsi que plusieurs petites bouteilles remplies de liquide d'origine inconnue servant aux pratiques de magie et des "Hrouz", ont été découverts à l’intérieur du domicile de cette femme, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction et qui précise que cette femme a été mise sous mandat de dépôt, lors d'une audition directe et a été condamnée par le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur, à 2 ans de prison ferme et à une amende de 100.000 dinars pour les griefs: Profanation du coran et charlatanisme. Pour rappel, le domicile de cette femme connaissait une affluence très remarquable des habitants du voisinage et la clientèle serait originaire de plusieurs régions.