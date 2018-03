SOUGUEUR (TIARET) : La liste des 1227 logements sociaux voit le jour

Aux premières heures de ce mardi 13 mars 2018, les principales artères de la ville de Sougueur ainsi que les ruelles ont connu un fort engouement de citoyens venus voir leurs noms sur les listes qui ont été collées aux murs. Ces listes avec les photos des bénéficiaires ont suscité beaucoup d’intérêt chez les citoyens qui peuvent faire passer leur recours en toute transparence et c’est pour la première fois dans l’ histoire de Sougueur, premier pole après la ville de Tiaret, que ce quota est livré et est estimé à 1227 logements sociaux ,ce qui revient à dire que prés de 6000 personnes ont été sauvées des griffes de la précarité et du désarroi tout à noter que l’ opération d’études de plus de 10.000 dossiers a donné vraiment du fil à retordre aux autorités locales qui ont pu en toute transparence, répondre aux différentes préoccupations des citoyens et dans ce sens, le chef de daïra, Mr Lammouri a pu et en un temps record, assainir les listes et livrer un quota fortement irréprochable de l’avis de plusieurs citoyens et observateurs qui ont découvert une liste appréciable eu égard aux noms méritants et nécessiteux. Pour éviter certains dérapages, un important cordon sécuritaire a été déployé et les recours sont en marche. Pour rappel, la ville de Sougueur recense plus de 120.000 habitants et 2 grands bidonvilles sont en attente d’éradication, une mission à haute sensibilité pour les décideurs.