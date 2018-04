SOUGUEUR (TIARET) : Deux femmes périssent asphyxiées

La ville de Sougueur vient de se livrer à un climat de chagrin et d’inquiétude durant ce samedi 7 avril 2018 après l’information qui telle une traînée de poudre a fait le tour de la région faisant part de la découverte des corps de deux femmes partageant le même domicile à Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on de sources généralement bien informées qui ajoutent que les deux femmes âgées respectivement de 31 et 78 ans habitent un logement à la cité appelée communément "3ème tranche' ont été asphyxiées suite à la propagation du gaz de monoxyde de carbone qui se dégageait à partir d’un chauffe-eau qui connaissait auparavant des défaillances .Les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue et une enquête est ouverte par les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, territorialement compétents.