SOUGUEUR (TIARET) : Des dizaines de citoyens observent un sit-in devant la mairie

Ce dimanche,13 octobre 2019,des dizaines de citoyens, se sont rassemblés devant le siège de l’assemblée populaire communale de Sougueur, à quelque 26 km du siège de la wilaya de Tiaret, apprend-on auprès de sources généralement bien informées, qui ajoutent que ces citoyens revendiquent la régularisation des dossiers relatifs au foncier et dénoncent vigoureusement, l’état lamentable dont fait l’objet le stade. Nos sources nous ont informé que des centaines de citoyens attendent impatiemment la régularisation de leurs dossiers relatifs au foncier, à l'exemple de certaines cités qui n'ont été attribuées que par décision administrative et la régularisation de telles situations, obéit en général à des procédures administratives liées à des lenteurs et des dysfonctionnements qui ne trouvent illustration que dans des modèles de "bureaucratie", précisent nos sources et cela en dépit des efforts fournis par la direction des domaines ,laquelle a régularisé et mis à jour, plus de 6.000 dossiers et de même pour l'agence de régulation de foncier qui a régularisé plus de 2.000 dossiers et malgré cela des centaines de dossiers sont dans une situation pendante et le public concerné demeure otage à des spéculations ,qui en synthèse, se résument à des procédures administratives qualifiées d’archaïques, selon des citoyens contestataires qui s'interrogent sur le destin du stade de football qui se trouve dans un état lamentable et de dégradation avancée .Nos sources précisent que ce stade est dans le grand besoin d'un réaménagement à même de parfaire, l'image de l’équipe de l'I.R.B.S qui connait des ascensions qui ont satisfait le public de Sougueur. Cette équipe qui a redoré le blason de la ville de Sougueur, est sommée à plusieurs occasions de jouer au niveau du stade "Kaid Ahmed" de Tiaret, générant des gènes et des fatigues au public et cela suite à l’état dégradé du stade de Sougueur qui se trouve incapable d'accueillir des équipes .Nous y reviendrons.