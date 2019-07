SOUGUEUR (TIARET) : De grandes fuites d'eau à la cité "Somale"

En effet, au niveau de plusieurs compteurs ,des fuites d'eau potable ont été remarquées et plus particulièrement à la cité "Derwiche",communément appelée "Somale".Ces scènes de fuites d'eau potable ont été filmées à 4 h du matin, le temps où les services d'ADE, donnent le coup d'envoi à la distribution d'eau et ont été diffusées à large échelle et à ce titre, certains citoyens se sont plaints des horaires de distribution, lesquelles sont très tardives et cette situation a généré des échanges d'accusations sur plusieurs plans: A commencer par la qualité de la réalisation des travaux ,reflétée par des opérations de raccordement des canalisations qui laissent à désirer et aussi la qualité des tuyaux qui font l’objet de dysfonctionnements. En somme, les vieilles et vétustes canalisations sont pointées du doigt et cela en dépit des efforts considérables menés par la direction des ressources en eau qui a débloqué des montants consistants pour alimenter les populations en eau potable. Pour l'heure, les fuites d'eau sont considérables et les citoyens ont été appelés à entretenir leurs compteurs pour éviter ces fuites. Les responsabilités sont partagées, allant des entreprises jusqu'aux services techniques en passant par le citoyen.