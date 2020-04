SOUGUEUR (TIARET) : Arrestation de 3 orpailleurs et saisie de 48 anciennes pièces en or

En effet, les éléments de la ville de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur , à 26 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, et au niveau d'un quartier de la ville, ont arrêté une personne âgée de 46 ans, en compagnie de son ami, âgé de 30 ans et en leur possession 20 anciennes pièces en or et en argent d’avant notre ère et sur lesquelles étaient sculptées des figures de rois et de reines, apprend-on auprès d'une source sécuritaire .Notre source ajoute que les profondes investigations menées par les mêmes éléments de la police judiciaire, et après autorisation de prolongement de compétence territoriale, se sont déplacés vers la commune d'Ain-Kermes, à 70 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, et ont arrêté le 3ème complice, lequel était en possession de 28 pièces anciennes en or, ainsi que des appareils destines à identifier les sols pour la recherche de métaux précieux, en signalant que ces personnes sont des orpailleurs et activent dans le domaine de chercheurs d'or par le biais de moyens de charlatanisme. Actuellement ces 3 orpailleurs se trouvent au niveau des locaux de la police judiciaire et seront présentés devant le procureur de la République, près le tribunal de Sougueur, dans les prochaines heures, précisent nos sources qui n'ont pas déclaré les lieux de découverte.