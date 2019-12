SOUGUEUR (TIARET) : 7 ans de prison pour 3 dealers et saisie d'un kilo de kif

Lors d'une patrouille motorisée et routinière, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont remarqué une voiture faisant l’objet de suspicion et à son bord 3 personnes, âgées de 22 à 30 ans. Le contrôle d'affiliation et d'identité a été opéré avec une fouille minutieuse , lequel à révéler le pot aux roses, apprend-on auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute que les policiers ont découvert à l’intérieur de la voiture, un kilo de kif traité qui a été bien dissimulé sous une banquette ainsi qu'un montant estimé à 7.000 dinars, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui précise que les 3 personnes ont été condamnées à 7 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 500.000 dinars et placées sous mandat de dépôt, par le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur, lit-on toujours dans le communiqué.