SOUGUEUR (TIARET) : 3 adolescents inventent un scénario de kidnapping

C’est nouveau et le kidnapping tend à se "banaliser" à Sougueur, à quelques 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et c’est pour la première fois que ce genre de fléau qui a été largement condamné à l’échelle nationale, revient au galop mais avec un autre habit et c’est d’ ailleurs le cas soulevé par les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur et lesquels, et en quelques minutes ont pu déchiffrer l’énigme qui a donné la peur au ventre à certains parents d’élèves .En effet, et selon une source sécuritaire,3 élèves dont l’âge varie entre 8 et 10 ans et suivant leur scolarité en 4ème année moyenne, ont quitté les bancs de classe aux environs de 11 h et se sont évaporés dans la nature dans un lieu un peu isolé et saisissant ce facteur temps, ils se sont donnés au jeu jusqu’à 14h sans rejoindre la classe ou leur domicile et après quelques heures passées dehors, l’un des élèves a déclaré à son père qu’il a été kidnappé par 2 inconnus, un mobile qui a motivé le père à se rapprocher des services de la police judiciaire qui sont passés à l’audition des élèves en présence de leurs parents et lors des aveux, une grande contradiction a fait surface et les élèves ont reconnu qu’ils ont inventé ce scénario pour échapper aux sanctions de leurs pères puisqu’ils se sont absentés des cours et ont préféré les jeux. À Sougueur, la rumeur a fait rage et est devenue la belle "Friandise" de toutes les discussions.