SOUGUEUR : Les citoyens réclament l’inauguration du nouvel hôpital

Nombreux sont les citoyens de la commune de Sougueur, qui réclament l’inauguration du nouvel hôpital ‘’Mimouni Tahar’’ d’une capacité de 160 lits, situé en plein centre-ville, dont les travaux ont pris fin depuis si longtemps. Ces derniers soulignent que l’ancien hôpital ‘’Guermit Nasser’’ souffre du manque de médecins et d’équipements, et connait une forte pression de malades, de par d’être l’unique à travers la région. Ce déficit en matière de prise en charge des malades et de certaines maladies, contraint beaucoup de patients chroniques à se déplacer vers les hôpitaux de Tiaret, en engageant tant de frais supplémentaires. Aujourd’hui, les citoyens se posent tant de questions sur les motifs de sa fermeture, poussant plusieurs associations de malades et autres à saisir les autorités concernées sur un tel retard pour son inauguration qui tarde à voir le jour.