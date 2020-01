SOUGUEUR ET SERGUINE (TIARET) : 1 mort et 7 blessés victimes du tueur silencieux

De sources hospitalières, l’on apprend qu'une famille composée de 7 membres, a été miraculeusement sauvée d'une mort certaine, après inhalation du monoxyde de carbone, au sein du domicile familial. Notre source précise que les membres de cette famille sont âgés entre 1 et 43 ans et que l'incident a eu lieu très tôt le matin de ce mercredi 8 janvier 2020. C’est suite à une information signalée aux services concernés, que ces membres de cette famille ont été évacués en urgence vers la polyclinique de Serguine, à 165 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et eu égard à la gravité de leur cas, ils ont été transférés vers l’hôpital "Djillali Bounaama" de K'sar-Chellala où ils demeurent sous étroite surveillance médicale .Dans le même contexte, l’on apprend auprès d'une source sécuritaire, qu’une personne, âgée de 26 ans, a rendu l’âme, des suites de l'inhalation de monoxyde de carbone à Sougueur et plus précisément à la cite des frères "Bekkouche et une autre partageant le même domicile a été blessée et son cas est jugé très grave. Une enquête est ouverte par les services compétents.