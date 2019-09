SOUFISME A MOSTAGANEM : Une journée d’études sur Tarqa Tidjanya

Dans la journée d’hier samedi 28 septembre, la maison de la culture « Ould Abderrahmane Kaki » a abrité une journée d’études sur la « Tariqa Tidjanya ».Elle a été organisée par « l’Association de la Tariqa Tidjanya de Mostaganem » et ce, sous le patronage de la direction des affaires religieuses de Mostaganem. A cet évènement, le 1ère du genre à Mostaganem, ont participé une bonne centaine (100) de personnalités invitées dont des chercheurs, professeurs et chouyoukhs de zaouia, originaires de diverses régions d’Algérie ,telles Oran, Tlemcen, Mascara ,Oued-Souf et Mostaganem, bien-sûr; la majorité de ces personnes sont imbibées de « Soufisme » et versées dans la voie spirituelle de la Tidjanya dont son fondateur n’est autre que « Seïdina Ahmed Tidjani ». Des débats fructueux eurent lieu avec le groupe d’animateurs ,activant dans l’Association de la « Tariqa Tidjanya de Mostaganem pour la culture et la science » et que préside le Pr. Ould Abderrahmane Mohamed .Celle-ci a été créée en 2013 et c’est son tout premier événement sur la place publique pour offrir un espace de discussion pour vulgariser ses objectifs et informer sur ses relations avec son environnement local, notamment avec les élites scientifiques et religieuses qui le composent. Au menu du programme sont inscrites six (6) conférences qui ont donné un éclairage sur le « soufisme de la Tidjanya ». En marge de cela, il y a eu d’autres conférences concernant le concept « d’entreprenariat social » et une autre qui lève le voile sur la personnalité du « Cheikh Abdelkader Benkara Mostefa, Mufti Diar al Moustaghanemya » (Grand Mufti de Mostaganem)