SOUFIANE DJILALI AFFIRME : ‘’La révision de la Constitution mettra fin aux restrictions des libertés’’

Le président du parti Jil Jadid a indiqué dimanche que la révision de la Constitution est une étape importante dans l’édification d’un système politique basé sur le principe de la justice, du droit et de séparation des pouvoirs. Lors de son passage à la Chaine une de la Radio nationale, Soufiane Djilali a estimé qu’il y a « une volonté de la part des autorités à la rupture avec les pratiques du régime précédent et de s’orienter vers l’édification des institutions de l’État sur la base de la justice, de la liberté, de la démocratie et du respect de la loi. Selon lui, la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution apporte les signes de l’édification d’un état de droit. Le président de Jil Jadid souligne, en outre, que « l’assouplissement des restrictions administratives et bureaucratiques pour la création des partis et des associations est une étape importante dans l’exercice des libertés et la libération des énergies nationales, notamment les jeunes ».