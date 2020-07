SOUAFLIA (MOSTAGANEM) : Les représentants du douar "El Biod" reçus par le wali

Après leur mouvement de protestation et la fermeture du siège de l’APC, les représentants des habitants du douar « El Biod » relevant de la commune de Souaflia ont été reçus dans la matinée du jeudi 16 juillet 2020, par le wali de Mostaganem, M. Abdessamie Saidoun. Etaient présents à cette rencontre le président de l’APW, le chef de daïra de Bouguirat, le directeur des ressources en eau, et le représentant de la Sonelgaz de Mostaganem. La rencontre a été consacrée à l’examen des différentes doléances soulevées par les citoyens de cette zone d’ombre, dont le manque d’eau, l’état des routes, l’électricité , le logement rural, le transport scolaire etc… Devant cet état de fait, le wali a chargé les responsables compétents d’effectuer une descente sur les lieux du douar et prendre en charge chacun en ce qui le concerne les doléances de la population du douar ‘’ El Biod’’ dans la commune de Souaflia.