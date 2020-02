SOUAFLIA (MOSTAGANEM) : La commune mérite un plus de considération

Pour que réellement Souaflia puisse connaitre un essor en matière de développement socio- économique, seul un projet d'agriculture industrielle pourra faire de Souaflia un vrai pôle où beaucoup d'activités pourront être pratiquées. Beaucoup reste à faire sans doute. Cette commune de montagne et de forêt dont la quasi-totalité du territoire est à relief présentant une forte déclivité, abrite dix neuf douars. Souaflia doit bénéficier de budgets suffisants pour se développer harmonieusement et finir avec le bricolage palliatif des problèmes rencontrés qui nécessitent de réelles et définitives prises en charge. « La politique de l’autruche doit prendre fin, Souaflia mérite un plus de considération particulière en face de ses besoins bien particuliers et datant depuis des années », selon l’avis d’un enseignant du cycle moyen, rencontré à l’attente d’un bus depuis plus de deux heures…. ! Le centre culturel, inauguré en 2010 reste le seul coin où les jeunes viennent « tuer le temps », en regardant la télévision, s’offrir des parties de billards et s’instruire à la bibliothèque ou en s’inscrivant au cours d’informatique. Le centre de santé dont les salles d’attente sont trop petites, et mal aérées, ne répond plus aux besoins d’une population si nombreuse, certains citoyens rencontrés sur le lieu, sollicitent une polyclinique et une maternité pour une meilleure prise en charge de leur santé, l’unique salle de soins ne parvient plus à répondre aux besoins de santé ,certains sont obligés de prendre en pleine nuit, leurs femmes pour accoucher vers la maternité de Mesra ou de Bouguirat. Le logement social demeure également une des préoccupations majeures des citoyens du chef-lieu.