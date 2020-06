SOUAFLIA ET SAFSAF (MOSTAGANEM) : 23 milliards pour alimenter 14 douars en eau potable

Les autorités locales ont instruit dernièrement les entreprises de réalisation à mobiliser les moyens humains et matériels dans les différents chantiers afin d'accélérer le rythme des travaux relatifs au renforcement du réseau d’approvisionnement en eau potable et livrer le projet dans les délais impartis et ce vue l'approche de la période estivale, pour mettre fin au problème de pénurie d'eau potable, notamment dans les zones d’ombre. A cet effet, une enveloppe financière de plus de 23 milliards de cts, a été allouée pour ce projet de renforcement du réseau d’approvisionnement en eau potable des 14 douars relevant des localités de Souaflia et Safsaf dans la daïra de Bouguirat. Notons que ces deux communes ont beaucoup souffert du manque d’eau. En ce sens, le directeur de wilaya des ressources en eau, Moussa Lebgaâ a indiqué que les travaux pour le raccordement de 2 800 foyers (14 000 personnes vivant dans des zones d'ombre dans les communes de Souaflia et de Safsaf) au réseau d'alimentation en eau potable seront achevés dans vingt jours. Il est utile de préciser par ailleurs que les travaux de réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 2 000 m3 d'une station de pompage et d'un réseau de raccordement sur 10 km sont en cours, avec des taux d'avancement variant entre 70 et 95% et ce pour un coût global de 230 millions de dinars. Notons que le wali de Mostaganem, M. Saidoun Abdesamie a effectué la semaine passée une visite d’inspection et de travail pour s’enquérir sur le projet en question dans le but de mettre fin au problème du manque d’eau dans cette zone. Lors de sa visite, il a ordonné de renforcer les moyens matériels et humains des chantiers afin d’accélérer le rythme des travaux de réalisation et ce jusqu’à réception du projet en question dans les meilleurs délais. Ce projet permettra d’étancher la soif des douars des communes de Souaflia et Safsaf.