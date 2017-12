SORTIE DE LA PROMOTION 4B DES LIEUTENANTS DE POLICE A SIDI BEL ABBES : Le général major Abdelghani Hamel préside la cérémonie

Le général major Abdelghani Hamel directeur général de la sûreté nationale, a présidé ce mardi, la sortie de la promotion 4B composée de 455 lieutenants de police, dont 55 officiers femmes, formés à l’Ecole « Taibi El Arbi » de Sidi Bel-Abbés. Cette promotion est baptisée au nom du défunt l’officier Megoufel Houari, assassiné par balle à l’âge de 33ans, par un groupe terroriste à Oran en février 1993. Le défunt a été formé à l’école Ali Tounsi, avant d’être muté au service des renseignements généraux de Sidi Bel-Abbés et d’Oran. Un cursus de formation technique, théorique et pratique de 24 mois, et dans divers domaines, notamment juridique, a été accordé aux stagiaires, titulaires dans leur majorité, de diplômes universitaires, par des cadres de la police, dans le but de renforcer leurs connaissances et d'accomplir pleinement leur devoir envers le pays et les citoyens. De son côté, Abdelghani Hamel, s’est adressé aux parents et proches des stagiaires, venus assister à cette cérémonie de la promotion sortante, n’a pas manqué de les rassurer, que ces futurs cadres de la police avaient reçu une formation de base et de qualité appropriée « faisant d’eux, dira-t-il, les futurs protecteurs de la nation, les garants de la sécurité du pays et des citoyens ; aujourd’hui nous en sommes fiers ». Les hauts cadres de l’Etat ont honoré les 14 lauréats de cette promotion, avant de prendre part à une cérémonie attrayante d’exhibitions, organisée en cette circonstance, avec des démonstrations des unités d’interventions et des brigades de police, dont des femmes officiers.