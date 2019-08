SORTIE DE CRISE : Le FLN appelle à la tenue de la présidentielle

Le parti Front de libération nationale (FLN) a salué la teneur du discours prononcé lundi du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la 2ème Région militaire à Oran, indique un communiqué du parti. Relevant que une totale convergence entre la teneur du discours et la vision du parti quant à la crise que vit le pays, le FLN salue "l'accompagnement clair et manifeste qu'assure l'institution de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) au peuple algérien, aux institutions de l'Etat et au processus du dialogue pour la concrétisation des aspirations légitimes des Algériens à travers un dialogue sérieux, responsable et sans exclusive dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution". Le parti a réaffirmé que "l'organisation d'une élection présidentielle transparente et régulière dans les plus brefs délais demeure le seul et unique moyen pour une sortie de crise, dont la prolongation ne fera qu'aggraver", appelant à ce propos à "ne pas perdre plus de temps et à aller vers la préparation sérieuse et effective d'une élection présidentielle, organisée et supervisée par une instance indépendante permettant ainsi au peuple algérien d'exprimer librement et souverainement son choix d'élire celui qu'il juge apte à diriger le pays durant la prochaine période, sans aucune tutelle ni préalables.