SORTIE DE CRISE : Des personnalités nationales lancent une nouvelle initiative

En effet, ils sont 19 à signer une déclaration rendue publique ce mardi 15 octobre. Ces acteurs politiques appellent à un véritable dialogue incluant toutes les parties. Les signataires ont rejeté les élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain. Ils considérent que le climat n’est pas propice à ces échéances. Ils estiment qu’« il n’est pas possible d’envisager de véritables élections dans ces conditions ». Ils avertissent que « s’aventurer dans une élection présidentielle suivant ce qui a été annoncé et à la date fixée, sans un consensus national préalable incluant toutes les parties, c’est faire un saut dans l’inconnu. Attiser la colère de la rue et aggraver la crise de légitimité du pouvoir. Ce qui ouvrirait les portes devant les ingérences et les injonctions étrangères, inacceptables dans tous les cas et sous quelque forme que ce soit ». La déclaration signée par des personnalités de différents univers précise leur vision sur le scrutin présidentiel. « Nous ne concevons la prochaine élection présidentielle que comme la consécration d’un processus de dialogue et de consensus », écrivent-ils. Ils expliquent que l’Algérie « a besoin de la conjugaison de toutes les bonnes volontés pour sortir avec une vision unifiée qui fera de la prochaine présidentielle, non pas un moyen de maintenir le système même sous une nouvelle forme, mais le début d’une vie politique nouvelle, dans le cadre de l’unité nationale qui se renforce par sa diversité culturelle et politique. Et qui dissipera les appréhensions de l’institution militaire vis-à-vis d’un pouvoir civil constitutionnel ».