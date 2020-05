SORT DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE : L’UNEA suggère le report des examens jusqu’en septembre

L’Union nationale des étudiants algériens (UNEA) adresse des propositions au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique quant au sort de l’année universitaire en cours. Dans un communiqué rendu public ce samedi, l’UNEA a suggéré ministère de l’Enseignement supérieur de reporter les examens jusqu’en septembre en raison de la non efficacité des cours par Internet. « L’Union nationale des étudiants algériens, comme tous les étudiants, attend la publication d’une décision déterminant la fin de l’année universitaire, qui est marquée par des conditions de force majeure », indiqué l’UNEA dans le communiqué, précisant que « les étudiants ayant des spécialisations expérimentales et techniques étaient négativement affectés en raison de la nature de la spécialisation qui nécessite une présence physique, en plus des perturbations des cours via Internet pour certains étudiants en raison du manque de capacité et de formation à l’utilisation de cette méthode, que ce soit par les techniciens de certaines universités ou certains professeurs ».