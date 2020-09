SONELGAZ : Un nouveau système de gestion de l'électricité en 2021

Le Groupe Sonelgaz a annoncé la mise au point d'un nouveau système de gestion de l'électricité devant entrer en exploitation l'été 2021. Ce système a été dévoilé lors d'une visite de travail effectuée par le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour et le wali d'Alger, Youcef Chorfa au niveau de Société de l'opérateur système, une filiale du groupe, où la délégation a pris connaissance du fonctionnement de ce système. Selon les explications du DG la Société de l'opérateur système, Aimoud Aziz, le système permettra de fournir des données précises et d'utiliser une nouvelle génération de technologie avancée ce qui donnera la possibilité de gérer les énergies renouvelables en sus de l'électricité. Le système actuel comporte un réseau de six 06 centres de commandement chargés de gérer le système électrique, a fait savoir M. Aimoud, mettant l'accent sur la nécessité de les moderniser et les adapter aux nouveaux besoins notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Cette opération nécessite la mise en place de nouveaux équipements, le recours aux services internet pour l'échange d'informations et l'installation d'une base de données sécurisée garantissant l'échange d'information en temps réel, a ajouté le même responsable, faisant savoir que cette base de données permet de prévoir les risques et d'intervenir avant que le réseau électrique ne soit impacté.