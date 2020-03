SONELGAZ : Suspension des coupures pour non-paiement des factures

Le P-DG de Sonelgaz Chahar Boulakhras a confirmé la suspension momentanée des procédures de coupure d’électricité et du gaz pour non-paiement des factures en cette période de crise sanitaire. Lors d’une conférence de presse, le P-DG de la Sonelgaz a appelé les citoyens à éviter de se déplacer aux agences, et à appeler le 3303 en cas de panne d’électricité ou de gaz. « Plusieurs mesures préventives ont été prise par la compagnie afin d’assurer la continuité des services d’alimentation en électricité et gaz et ce, à travers la création d’une cellule de crise », a-t-il indiqué. Il a en revanche appelé « les citoyens à une consommation rationnelle ». Par ailleurs, Boulakhras a indiqué que « plus de 40% des employés de Sonelgaz ont été démobilisés, en application aux décisions du président de la république ».