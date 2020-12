SONELGAZ N’A DAIGNE DONNER AUCUNE EXPLICATION : Deux jours sans électricité à Mostaganem

En effet, ce weekend, les habitants de Kheir-Eddine et Ain Tedeles ne sont pas prêts de l’oublier, vu l’interruption totale de l’alimentation en électricité et aussi du téléphone mobile. Ces deux communes encouraient, à cet effet, un gros risque sécuritaire : l’obscurité et pas de téléphone pour appeler les secours. Il semblerait que les responsables n’ont pas mesuré l’ampleur d’une double coupure et sa répercussion sur l’ordre public et la sécurité du citoyen. Sauf si…c’était prémédité ? Par contre, un simple communiqué sur les réseaux sociaux ou les ondes de la radio locale suffisait pour dissiper les craintes. Mais ceci n’a malheureusement pas été fait. Dans les autres communes de la wilaya de Mostaganem, qu’il vente ou qu’il fasse chaud, les habitants sont privés du courant électrique durant des heures parfois toute une journée, les privant aussi d’infos sur la situation politique du pays. Les habitants que nous avons abordés dans la rue nous ont fait part de plusieurs autres désagréments étroitement liés aux coupures à répétition du courant. Les responsables sont injoignables, le problème est plus lié à la vétusté du matériel mis à disposition, loin de pouvoir répondre aux doléances multiples des abonnés», nous indique un retraité de la Sonelgaz, qui a travaillé plus de trente ans au district d’Ain Tedeles. Généralement les coupures interviennent entre dix-huit heures et vingt-deux heures. Les citoyens nous apprennent qu’ils sont doublement sanctionnés. «D’une part, nous payons des factures salées de l’énergie électrique et, de l’autre, le prix exagéré des bougies qui souvent se font de plus en plus rares. Il faut signaler aussi que le système de la rétrocession entre voisins sur un transformateur de faible tension est une des causes de ces désagréments.» Les coupures sont devenues monnaie courante à Mostaganem, la nuit du samedi à dimanche, les citoyens l’ont passé sans électricité ni Internet, ni téléphone.