SONELGAZ MOSTAGANEM : Suspension momentanée des coupures d’électricité

La société d’électricité et du gaz de la wilaya a décidé de suspendre momentané les procédures de coupure d’électricité et du gaz pour non-paiement de facture en cette période de crise sanitaire. En ce sens , les citoyens sont invités à éviter de se déplacer aux agences, et se contenter d’ appeler le 3303 en cas de panne d’électricité ou de gaz, a-t-on appris. Plusieurs mesures préventives ont été prises par la compagnie afin d’assurer la continuité des services d’alimentation en électricité et gaz, et ce, à travers la création d’une cellule de crise tout en invitant les citoyens à une consommation rationnelle .