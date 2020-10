SONELGAZ MASCARA : 308 milliards de cts de créances impayées

La société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), réaffirme son engagement, à assurer la qualité et la continuité de la desserte en énergie électrique et gazière par une mobilisation efficace de ses moyens humains et matériels afin de répondre aux attentes de sa clientèle, en dépit des difficultés liées à la situation sanitaire due à la pandémie de la covid-19. En cette période exceptionnelle, et dans un élan de solidarité avec les clients, la SADEG a suspendu les coupures pour factures impayées ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances détenues auprès de ses abonnés aussi bien privés que le secteur public. Ces créances ont atteint à la fin du troisième trimestre de l'année en cours, plus de 308 milliards de centimes au niveau de la wilaya de Mascara; soit un taux d'évolution de 117%. Le communiqué parle de 106 milliards de centimes de factures non payées par les abonnés ordinaires, de 90 milliards de centimes par les administrations publiques, 59 milliards de centimes par les communes, et de 33 milliards par les abonnés du secteur économique. Ainsi la SADEG invite ses clients à se rapprocher de ses agences commerciales, en vue d'obtenir des calendriers de paiements qui seront négociés et arrêtés, en fonction du nombre de factures et du montant des créances.