SONELGAZ MASCARA : 187 milliards de cts de créances de la SDO sur ses clients

La société de distribution de l’ouest (SDO) de la wilaya de Mascara a présenté le bilan des créances que détient la SDO sur ses clients et qui s’élève à 187 milliards de cts et qui se réparti à 39 milliards de cts sur les clients ordinaires, 55 milliards pour les administrations publiques dont 45 milliards pour les APC qui n’ont pas honoré, pour le secteur économique 70 milliards de cts et le secteur des travaux 22 milliards. Pour permettre à cette entreprise de continuer à financer ses projets dans l’intérêt de la population de la wilaya de Mascara, elle invite ses clients à se rapprocher de ses agences pour honorer leurs factures et ce, pour éviter les coupures inutiles autant pour le gaz que pour l’électricité.