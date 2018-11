SONELGAZ : Les créances des 32 communes s’élèvent à 54 milliards

La facture impayée de la Sonelgaz par les 32 communes de la wilaya de Mostaganem, a atteint les 54 milliards de centimes. Ces dernières rechignent à la régler, ceci dit ce laisser-aller ne cesse de faire grimper davantage le montant de ces impayés , et ce, malgré la bonne foi de la Sonelgaz,qui par son approche , a établi un calendrier de payement, et émis plusieurs mises en demeure. En ce sens, toutes les autorités en question se sont vu signifier une procédure ‘’ injonction de payer’’, seulement les APC de la wilaya de Mostaganem font la sourde oreille et ne semblent pas vouloir toujours honorer leurs factures. Notons, qu’après toutes ses tentatives de régler docilement, la Sonelgaz a décidé carrément de procéder aux coupures d’électricité pour 7 communes comme première phase, dès la date du 18 Novembre 2018 à partir de 10 heures, a-t-on appris de source fiable et digne de foi. Au train où vont les choses, les 32 communes risquent une rupture d’électricité. Il est temps que M. le wali intervienne de par son autorité dans notre wilaya pour remettre les pendules à l’heure le plus vite possible avant dimanche. Malheureusement, cet état de fait ne fera que pénaliser le citoyen qui n’aura plus les moyens de retirer ces documents. Notons que ce problème s’est déjà posé avec tant d’acuité pour les APC de Stidia et de Sayada.