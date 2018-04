SONELGAZ DE MOSTAGANEM : Installation d’un nouveau Directeur

Le Directeur Général de la distribution de l’électricité et du gaz de la région Ouest, M. BELMADANI, a procédé au cours de ce Dimanche,15 Avril 2018, à l’installation du nouveau directeur de la distribution de gaz et d’électricité de Mostaganem, en l’occurrence M. TABBACHE Ahmed. Ce dernier, venant de la wilaya de Tarf a pris ses nouvelles fonctions, succédant ainsi à M. SAKA Abdelhamid, appelé à occuper les mêmes fonctions au niveau de la wilaya de Batna, a-t-on appris. Après présentation du Bilan des activités 2017 suivi de la passation de consignes, le Directeur Général de la Région Ouest de Distribution de gaz et d’électricité a donné certaines orientations et en a profité pour féliciter les deux directeurs pour les efforts qu’ils ont fournis dans leurs précédents postes ainsi que les travailleurs. Il a notamment, souhaité davantage de succès aux deux Directeurs dans leurs missions tout en rappelant que leur staff est appelé également à redoubler d’efforts dans leur soutien afin de relever des défis, avec leur nouveau Directeur. A signaler que ce mouvement de cadres, à l’instar d’autres wilayas, s’inscrirait dans le cadre d’une nouvelle stratégie de redéploiement, initiée par la Direction Générale de la Sonelgaz. Une cérémonie d’adieu a été organisée en hommage à leur ancien Directeur.