SONELGAZ : Accords de fusion-absorption de 3 filiales par SK Skikda

Des traités de fusion-absorption et des accords de transferts du personnel des sociétés filiales de Sonelgaz, SKT-SKD-SKB, par la société SKS, détenue à 51% par Sonelgaz et 49% par Sonatrach, ont été signés à Alger, en vue de permettre une meilleure réorganisation de l'activité de production de l'électricité et une réduction des couts de gestion à la lumière de la crise financière actuelle. Les accords et les traités ont été signés au siège de l'Institut de formation de l'électricité et du gaz de Ben Aknoun par les dirigeants de la Shariket Kahraba Terga (SKT), de Shariket Kahraba Koudiat Eddraouch (SKD) et de Shariket Kahraba Berrouaghia (SKB) ainsi que par les secrétaires généraux de la Fédération nationale des travailleurs industries électriques et gazières et de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie. Dans une allocution lors de la cérémonie de signature de ces contrats, qui s'est déroulée en présence du P-dg de Sonatrach, Hakim Hekkar, ainsi que de plusieurs responsables des filiales et cadres du secteur énergétique, le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé que ces opérations de fusion des trois entreprises en une seule société de production d'électricité visent d'abord à réduire le nombre des filiales et à conférer à Shariket Kahraba Skikda un "nouveau souffle pour trouver de nouveaux marchés d'exportations d'électricité". Cette opération de réorganisation s'inscrit, a-t-il précisé, dans le cadre de la politique de recentrage des moyens et des ressources humaines en vue d'affronter les changements intervenus dans le domaine de la production électrique. La nouvelle filiale de Sonelgaz est appelée, selon M. Boulakhras, à devenir la deuxième société de production électrique en Algérie aux côtés de la Société algérienne de production de l'électricité (SPE) créée en 2004 après la promulgation de la loi sur l'électricité N 02-01 relative à la l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation.