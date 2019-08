SONELGAZ AIN TEMOUCHENT : 20 milliards de centimes de créances à récupérer

Dans une déclaration à la presse, M. Samadi M’hamed, Directeur de wilaya de la Sonelgaz a fait savoir que les créances de l’énergie ( gaz et électricité ) arrêtées à la fin juin dernier s’élèvent à 20 milliards de centimes, détenus par les ménages sans compter les créances des administrations et autres établissements publics. Le directeur a tenu à rappeler aux clients récalcitrants de se rapprocher des diverses agences commerciales afin d’établir un calendrier de paiement et d’éviter la procédure de recours aux poursuites judiciaires. Dans un autre volet, l’interlocuteur a fait savoir que le réseau d’électricité de la wilaya est estimé à une longueur globale de 1855 kilomètres à travers cinq principaux postes de transformation d’une puissance de 60/30 kilovolts ampères ( MVA ) et 1183 postes de distribution publique dont 510 postes pour clients de base tension. Concernant le réseau de distribution du gaz de ville, ce dernier s’étale sur une longueur de plus de 1000 kilomètres alimenté à partir de 25 postes de détente (DP). Quant au raccordement des foyers au réseau électrique, il est de plus de 94% contre 73% de foyers raccordés au gaz de ville. Le nombre d’abonnés au gaz naturel est de 69814 foyers abonnés, quant au réseau électrique, le nombre d’abonnés est de 120.806 foyers.