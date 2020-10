SONELGAZ : 172 milliards de dinars de créances à récupérer

Les créances de la Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) détenues notamment auprès de ses clients institutionnels et industriels, ont atteint 172 milliards de dinars, a fait savoir, à Alger, le PDG du groupe Chaher Boulakhras. Chaher Boulakhras a indiqué que des procédures seront bientôt engagées par la Sonelgaz pour récupérer ses créances. « Vue la situation déficitaire de l’entreprise, des procédures seront engagées bientôt pour récupérer les créances notamment auprès des industriels et des établissements publics », a-t-il dit, cité par l’agence officielle APS. Le PDG de Sonelgaz s’exprimait dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre avec les directeurs de l’Energie des wilayas, présidée par le ministre de l’Energie et celui de la Transition Énergétique et des Energies renouvelables. M. Boulakhras a fait remarquer que le montant des créances détenues par Sonelgaz auprès de sa clientèle « a triplé cette année par rapport à 2019 ». Il a expliqué que cette situation est due à l’impact direct de la crise sanitaire du Covid-19 sur le groupe Sonelgaz. « Eu égard à notre rôle en tant qu’entreprise citoyenne et pour des raisons sociales afin d’accompagner notre clientèle pendant cette pandémie, nous n’avons pas procédé encore à des coupures d’électricité », a souligné M. Boulakhras.