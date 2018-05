SONATRACH : Vers le rachat d’une raffinerie en Italie

Les négociations entre la Sonatrach et le russe Lukoil pour le rachat de la raffinerie Isab sise à Priolo, en Italie, pourraient être couronnées de succès. Selon la presse Italienne, de nouveaux signaux de la fin de négociation en faveur de la Sonatrach sont de plus en plus perceptibles. Selon le journal italien Augusta, l’ouverture de « la raffinerie Isab, après cinq ans de sa mise en arrêt, avec un investissement important de 50 millions d’Euro pour redémarrer l’usine CR30 » est considérée comme un signe positif en faveur de la Sonatrach. Le redémarrage de cette usine servira, selon la même source, à raffiner le produit brut de l’Algérie. Détenue à 100% par le groupe russe Lukoil, les responsables de la société Isab sont déjà entrés en contact avec des « acheteurs potentiels en vue de la cession d’une part de ses actions ». « En plus des contacts avec la Sonatrach, il est également question de contacts intenses avec la société d’Etat azérie, Socar », affirme la même source.