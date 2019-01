SONATRACH : Vers l’augmentation des salaires de certains employés

Le départ massif des cadres de Sonatrach inquiète les responsables du groupe. Face à cette situation, le PDG Abdelmoumen Ould Kaddour a jugé qu’il était inéluctable de revoir la grille des salaires de certains employés de la compagnie, les primes et les motivations afin de freiner l’exode de ses cadres et de ses compétences. A ce titre, le patron de Sonatrach a souligné que 3 000 responsables s’attèlent actuellement à réformer les ressources humaines. Lors d’une conférence de presse, animée ce jeudi à Oran, en marge de la signature d’une convention avec le groupe Total pour la réalisation d’un complexe de polypropylène, Abdelmoumen Ould Keddour a affirmé que son département ait procédé à la réforme du système de la ressource humaine qu’il a jugée inévitable, soutenant que si la compagnie n’agissait pas de la sorte, le départ des cadres et des compétences de la société se poursuivrait. “Il faut donner des solutions innovantes pour préserver l’argent, les fonctionnaires, les compétences…le secret de réussite de la société réside dans son capital humain”, a-t-il insisté. Ce responsable avait déclaré, voici quelques jours, que les travailleurs de Sonatrach sont les moins bien rémunérés au monde par rapport à d’autres employés exerçant dans le domaine.