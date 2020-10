SONATRACH : Un accord gazier avec la société espagnole Naturgy

Sonatrach a signé des avenants aux contrats de vente de gaz avec la société espagnole Naturgy, en marge de la visite du chef du gouvernement espagnol, a indiqué jeudi un communiqué de la compagnie nationale. «La signature de ces avenants renforce le partenariat de Sonatrach et Naturgy dont la relation commerciale date les années 70 et qui sont également les deux actionnaires de le société Medgaz qui exploite le Gazodec reliant l’Algérie à l’Espagne, respectivement à 51% et 49% », ajoute encore le communiqué de Sonatrach. » «L’industrie pétrolière et gazière a été fortement impactée par le pandémie de la covid-19. Sonatrach surmonte, en étroite collaboration avec ses clients, les effets de cette pandémie sur les activités commerciales et l’accord auquel son parvenus Sonatrach et Naturgy traduit le caractère stratégique les relations de long terme et de confiance qui les lient et par lequel elles visent à consolider leurs positions sur le marché espagnol". Pour sa part, le PDG de Naturgy a estimé que « cet accord démontre le volonté de Sonatrach et Naturgy de poursuivre leur partenariat à long terme, entamé il y a les décennies ; cette alliance stratégique est essentielle pour l’approvisionnement en gaz compétitif et sûr du marché espagnol, et donc essentielle pour le développement économique et social les deux pays ».