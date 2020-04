SONATRACH : Signature d’un Mémorandum d’entente avec ExxonMobil

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué, dans un communiqué, avoir signé un Mémorandum d’Entente (MoU) avec ExxonMobil. « SONATRACH et ExxonMobil ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles d’exploration et de développement en Algérie », lit-on dans le communiqué publié sur le site web de la compagnie nationale. La signature de ce Mémorandum d’Entente montre selon la même source, « l’intérêt des parties à évaluer les options de collaboration à la suite de la récente promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures ». Pour rappel, le groupe algérien avait signé, jeudi dernier, deux MoU avec la société russe Zarubezhneft et la société turque Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO).