SONATRACH : La production n'a pas reculé en dépit de la réduction des effectifs

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé, à In Amenas (Illizi), que les volumes de production pétrolière et gazière n'avaient pas reculé en dépit de la réduction du nombre des effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). "En dépit de la situation sanitaire difficile que traverse le monde en raison de la propagation de la covid-19 et la réduction des effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie, les volumes de production pétrolière et gazière sont restés aux mêmes niveaux", a fait savoir M. Hakkar, lors d’un point de presse à l’issue d’une visite d’inspection à plusieurs infrastructures pétrolières et gazière à In-Amenas (Illizi). Il a cité, à ce propos, l’exemple des plateformes pétrolières et gazières à In Amenas où les mêmes volumes de production sont enregistrés avec 35% seulement de leurs effectifs. Soulignant que ces mêmes mesures étaient adoptées au niveau de la Direction générale, le premier responsable de la Sonatrach a fait état de la tenue de quelque 3.000 réunions, internes et externes, par visioconférence et de la signature de plusieurs accords avec des partenaires étrangers. Hakkar a indiqué, en outre, que la Sonatrach était la première entreprise en Algérie à avoir mis en place une cellule de crise pour faire face aux défis engendrés par la pandémie. Il a rappelé, dans ce sens, que suite à l’enregistrement du premier cas de Covid-19, un ressortissant étranger travaillant pour la Sonatrach, les mesures nécessaires avaient été prises, notamment le placement des travailleurs en quarantaine, outre la fourniture de tous les moyens de prévention.