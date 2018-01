SONATRACH : L’ENTP accorde des augmentations à ses employés

L’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), filiale du groupe Sonatrach, a décidé d’accorder à ses employés des augmentations sur plusieurs primes, indique un document du syndicat de cette entreprise, partagé hier sur les réseaux sociaux. A cet effet, la prime d’ancienneté sera hissée à 2% du salaire de base par année, pour tout travailleur de l’ENTP de 5 ans ou moins. Pour les employés ayant 6 ans et plus d’ancienneté, la hausse est de l’ordre de 2,5%, lit-on sur le document daté du 28 janvier. En outre, une hausse de 50% des primes de risque et de travail posté a été accordée. La prime de voyage sera, quant à elle, de 4 DA/km et celle de fidélité de 10 000 DA nets. Le document précise que ces augmentations seront en vigueur dès le mois en cours, “après accord du conseil d’administration”.