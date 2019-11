SONATRACH : Kamel-Eddine Chikhi prend ses fonctions

M. Kamel-Eddine Chikhi a pris, dimanche à Alger, ses fonctions au poste de Président Directeur Général (PDG) du Groupe Sonatrach en remplacement de M. Hachichi Rachid. Présidant la cérémonie d'installation, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a félicité le nouveau PDG de Sonatrach pour ce poste, l'appelant à fournir davantage d'efforts pour permettre à Sonatrach de garantir la sécurité énergétique du pays à long terme. Dans le même cadre, il a mis en exergue les réalisations de M. Chikhi, notamment sa contribution à la promotion du domaine minier, et sa supervision des travaux de recherche sanctionnés par d'importantes découvertes, outre sa gestion de plusieurs projets de développement de nouveaux pôles pétroliers et gaziers à Reggane, Timimoune et Adrar. Le ministre a salué, par ailleurs, les efforts consentis par l'ex-PDG du Groupe, Rachid Hachichi en vue de mener Sonatrach vers davantage de développement, valorisant, en outre, sa contribution active à la présentation et à l'explication de la loi sur les hydrocarbures, adoptée jeudi à la majorité, par l'Assemblée populaire nationale (APN).