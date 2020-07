SONATRACH ET ENI : Signature de trois accords gaziers

Trois accords gaz ont été signés, ce mercredi, entre SONATRACH et l’italien Eni pour l’approvisionnement du marché italien, indique un communiqué de la compagnie nationale. La signature de ce contrat a été effectuée à l’issus d’une rencontre de Toufik HAKKAR et Claudio Descalzi, respectivement Président Directeur Général du Groupe SONATRACH et Président Directeur Général de la compagnie italienne Eni. La rencontre a eu lieu à Alger, pour discuter de l’avancement de leurs projets en partenariat. « Lors de cette rencontre, les deux parties ont signé un mémorandum d’entente (MoU) pour identifier les possibilités d’investir conjointement dans l’exploration et la production d’hydrocarbures en Algérie dans le cadre de la nouvelle Loi sur les hydrocarbures. Le MoU couvre aussi l’examen des opportunités d’exploration et de production à l’international », indique le communiqué. « Il a été également procédé à la signature de trois (03) accords gaz portant sur la commercialisation par SONATRACH, pour le compte des parties, du gaz sec issu des périmètres Ourhoud 2, Sif Fatima 2 et Zemlet El Arbi, d’un volume annuel de près de 1,5 milliards m3 et ce jusqu’à l’an 2049 », précise le communiqué. En outre, « un avenant au Contrat de vente de gaz a été signé entre SONATRACH et Eni, fixant les conditions commerciales pour l’année gazière 2020-2021 », souligne la compagnie nationale.