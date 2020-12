SONATRACH-ENI : Signature d’un accord de partenariat dans le bassin de Berkine

La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni ont signé jeudi à Alger, un accord renforçant le partenariat dans le bassin de Berkine, sous l’égide du nouveau dispositif légal et règlementaire régissant les activités d'hydrocarbures, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. "Un Protocole d’accord, ayant pour objet l’élaboration d’une feuille de route fixant les démarches nécessaires en vue d’une éventuelle conclusion d’un ou de plusieurs contrats d’hydrocarbures dans le bassin de Berkine, sous l’égide du nouveau dispositif légal et règlementaire régissant les activités hydrocarbures, a été signé aujourd’hui (jeudi) entre Sonatrach et Eni", a précisé la même source. Ce document a été paraphé par le P-dg de Sonatrach Toufik Hakkar et celui du groupe Eni, Claudio Descalzi lors d’une réunion de travail tenue jeudi à Alger entre les deux responsables. Tenue dans le cadre du développement et du suivi des opportunités de partenariat entre les deux groupes énergétiques, plusieurs points d’intérêt communs ont été abordés lors de cette rencontre, à savoir : la formation dans les métiers Oil & Gas, la recherche et le développement, les énergies nouvelles, la transition énergétique ainsi que la protection de l’environnement, ajoute le communiqué. A cette occasion, les deux responsables ont réaffirmé leur "engagement pour la mise en œuvre d'un programme ambitieux pour le renforcement des activités d'exploration et de développement dans cette zone (bassin de Berkine), à travers l'optimisation des infrastructures existantes".