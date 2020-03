SONATRACH- CHEVRON : Signature d'un mémorandum d'entente

Sonatrach et la compagnie pétrolière américaine Chevron ont signé un mémorandum d'entente pour engager des discussions conjointes sur les opportunités de partenariat dans l'industrie des hydrocarbures, a indiqué, lundi un communiqué de la société pétrolière nationale. Le communiqué précise que le mémorandum, conclu le 12 mars en cours, concernait les opportunités d'exploration, de développement et d'exploitation d'hydrocarbures en Algérie notamment à la suite de la promulgation de la nouvelle loi Algérienne sur les hydrocarbures. «Ce mémorandum d’entente confirme la volonté des deux parties à développer leur partenariat dans l'industrie des hydrocarbures en Algérie, devant permettre une maîtrise et un transfert de technologies et de savoir-faire dans divers segments de l'industrie pétrolière et gazière», a ajouté la même source.