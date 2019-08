SON NOM FIGURE SUR LA LISTE DES LOGEMENTS A FRENDA : Le wali de Tiaret limoge le secrétaire général de la daïra

Le wali de Tiaret vient de relever le secrétaire général de la daïra de Frenda ,de ses fonctions après une enquête qui a été menée par ses soins, ce lundi 26 août 2019, apprend-on de source généralement bien informée qui ajoute que cette enquête a été déclenchée après que des citoyens ont remarqué que le nom du secrétaire général et sa photo, figuraient sur les listes des bénéficiaires de logements sociaux. Ce très grand dépassement a suscité l'ire des citoyens qui se sont interrogés sur les tenants et aboutissants de cette scandaleuse affaire qui a laissé plusieurs observateurs de bois, sachant que le président de la commission d'attribution de logements, est bel et bien le chef de daïra. A l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend qu'un groupe de citoyens exclus de la liste des logements, aurait remis au procureur de la République, près le tribunal de Frenda, un dossier explosif, illustrant les dépassements et les abus qui ont "hanté" cette liste qui vient d’être qualifiée comme liste de de la honte.