SON IMMUNITE PARLEMENTAIRE VA ETRE LEVEE : De quoi est accusé Mohamed Djemaï ?

En effet, M.Belkacem Zeghmati, le ministre de la justice et garde des sceaux a demandé depuis jeudi au bureau de l’APN de mettre en branle la procédure de levée de l’immunité parlementaire contre Mohamed Djemai qui est député FLN de la wilaya de Tebessa et occupe le poste de secrétaire général du parti depuis le 30 Avril dernier pour succéder à M.Moad Bouchareb, débarqué dans le sillage de la chute du régime de Bouteflika dont il était une des figures marquantes. Cette mesure semble être certainement motivée par des soupçons de corruption pesant sur ce dernier, selon certaines informations. Aujourd’hui, il semble encore si difficile pour le FLN de soutenir la lutte contre la corruption, engagée par la justice et garder à sa tête un chef sur qui pèsent désormais de lourdes préemptions qui sont à la base de la demande de levée de son immunité parlementaire. Un coup qui arrive mal au FLN au moment où ce parti fait l’objet d’attaques tous azimuts dont les auteurs réclament sa mise au musée, comme patrimoine commun des algériens, toutes chapelles confondues. Depuis mardi dernier, une procédure de levée d’immunité parlementaire a été lancée contre le député et secrétaire général du Front de libération nationale (PFLN) Mohamed, a indiqué un communiqué du bureau de l'assemblée populaire nationale (APN). Cette mesure fait suite à une demande du ministère de la justice relative à la levée de l’immunité parlementaire pour M. Mohamed Djemaï et de deux autres députés, à savoir, M.Benhamadi Ismail et M.Berri Sakera été examinée par le bureau de l'APN, précise la même source. En ce sens, le bureau de l'APN a donné son accord pour fixer la date de la réunion plénière de l'APN pour examiner le rapport de la commission des affaires administrative et juridique au sujet de cette procédure.