SOMMET RUSSIE-AFRIQUE : Abdelkader Bensalah à Sotchi

Le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah prendra part au premier sommet Russie-Afrique prévu les 23 et 24 octobre à Sotchi (Fédération de Russie), a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Plus de quarante (40) chefs d’Etat et de Gouvernement devront prendre part aux travaux de ce Sommet consacré à « l’évaluation globale des relations et l’examen des voies et moyens et des perspectives de partenariat outre l’activation des mécanismes de coopération dans les divers domaines entre les pays africains et ce partenaire important avec qui l’Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques », a précisé la même source. Deux importants évènements seront au menu des travaux du Sommet, à savoir le forum économique prévu aujourd’hui 23 octobre ainsi que le sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement qui se tiendra le 24 octobre et sera sanctionné par l’adoption d’une déclaration finale, a ajouté le communiqué. Le Chef de l’Etat sera à la tête d’une importante délégation composée du ministre des Affaires Etrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Mohamed Loukal et le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.