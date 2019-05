SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA LIGUE ARABE : Bedoui s'entretient avec Mahmoud Abbas

Participant au Sommet extraordinaire de la Ligue des Etats Arabes, se déroulant les jeudi et vendredi à La Mecque ( Arabie Saoudite) le Premier Ministre, Noureddine Bedoui, s’est entretenu, dans la soirée ,en marge des travaux du Sommet, avec le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a indiqué un communiqué du ministère des affaires étrangères (MAE). En cette occasion, précise le communiqué, « le Président de l’Autorité palestinienne a réitéré sa très grande appréciation de la position constante et fidèle de l’Algérie à la cause palestinienne», est-il souligné. La même source ajoute que Mahmoud Abbas et Noureddine Bedoui ont également convenu de relancer les relations bilatérales dans tous les domaines de coopération. Enfin, le document du MAE note que l’entretien a, de même, porté sur «toute l’actualité internationale et en particulier les derniers développements de la question palestinienne», conclue-t-il.