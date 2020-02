SOMMET DE L’UNION AFRICAINE (UA) : Le retour de l'Algérie

L’Algérie a enregistré plusieurs succès diplomatiques depuis l’élection du Président Tebboune. C’est le retour de l’Algérie sur la scène diplomatique après des années d’effacement ? Durant le mois écoulé, Alger a été le théâtre d’un intense ballet diplomatique comme l’a illustré la visite de plusieurs ministres et premiers ministres des pays occidentaux et voisins qui venaient solliciter l’intervention de l’Algérie dans le dossier Libyen. C’est dans ce sens, que le premier ministre italien Giuseppe Conte, et les ministres des affaires étrangères Turc, égyptien, italien ainsi que les leaders des deux camps rivaux : Faïez Sarraj et Khalifa Haftar, se sont rendus à Alger dans le souci de maintenir la sécurité et la paix en Lybie. Reprise en main du dossier de la crise libyenne et Cap sur l’UA. Tenus dimanche et lundi à Addis Abeba , les travaux du Sommet de l’Union africaine (UA) ont marqué le retour de l'Algérie sur la scène africaine par le discours grandiose du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a confirmé encore une fois les engagements de l’Algérie et ses positions permanentes envers le règlement des conflits en Afrique et dans le monde. Le président Tebboune a ainsi marqué sa participation à ce rendez-vous des chefs d’Etat et de gouvernement par une intervention très suivie par ses pairs africains, dans laquelle il avait affirmé que "la nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde". Il avait dans ce contexte exprimé l'engagement de l'Algérie à contribuer "plus efficacement" au développement du continent africain. Le président Tebboune a souligné que l'Algérie a réitéré l'approche et l'engagement de l'Algérie dans le règlement des conflits, soulignant son soutien aux efforts visant l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique. S'exprimant sur la Libye, le chef de l'Etat a qualifié la situation dans ce pays de "dramatique", précisant qu'elle "continue de susciter l'inquiétude de l'Algérie". Dans le même sens, il avait souligné que "l'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les ingérences en Libye, appuie fortement les efforts continus pour mettre fin durablement aux hostilités et réunir les conditions du dialogue entre les frères libyens, unique et seul moyen de parvenir à une issue à la crise et d'éviter à ce pays africain d'être le théâtre des rivalités entre Etats.