SOMMET DE BERLIN SUR LA LIBYE : Angela Merkel invite le Président Tebboune

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu, par téléphone, avec la chancelière allemande, Angela Merkel, selon un communiqué de la présidence. Le président Tebboune et Angela Merkel ont échangé la situation libyenne. La chancelière allemande a, d’ailleurs, invité le président de la République à prendre part au sommet de Berlin sur la Libye. Ce dernier a accepté l’invitation et a confirmé sa présence au sommet de Berlin qui aura lieu le 19 janvier prochain. La semaine dernière, Alger a été le théâtre d’un défilé diplomatique qu’elle n’a pas connu depuis plusieurs années. Les deux parties du conflit libyen, les ministres des affaires étrangères de la Turquie, de l’Égypte et de l’Italie sont venus discuter de la situation du pays voisin.