SOMMET AFRIQUE-CHINE : Le président Tebboune participe via visioconférence

L'Afrique et la Chine ont organisé mercredi un sommet extraordinaire par visioconférence destiné à renforcer la solidarité contre la pandémie de Covid-19 et promouvoir davantage les relations de coopération sino-africaines. Le Président la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé à ce sommet extraordinaire perçu dores et déjà comme une occasion pour la Chine et les pays africains d"'accroître la confiance mutuelle et la solidarité, de faire avancer la coopération multilatérale, de réduire l'impact du COVID-19 et de réaliser un meilleur développement pour tous". D'autres dirigeants des pays africains, dont les membres de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, les présidents tournants des principales organisations sous-régionales africaines et le président de la Commission de l'UA ont participé au sommet. Le secrétaire général des Nations unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont pris également part au sommet en tant qu'invités spéciaux.